"أوراسكوم المالية القابضة" تدعو مساهميها للنظر في تغيير اسم الشركة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 ، وذلك للنظر في تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتغيير اسم الشركة، وتعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقرها لنقله إلى مقر جديد.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، أنه سيتم النظر في إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة، والنظر في تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة.

وتأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة عام 2020، وتم إدارج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2021، بعد الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وإتمام عملية نقل استثمارات أوراسكوم للاستثمار في مجال الخدمات المالية إلى الشركة الناشئة. تركز أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وتسعى إلى الاستثمار في الشركات التي تعمل على تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة.