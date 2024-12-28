انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2484 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3193 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2636 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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