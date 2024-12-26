ارتفاع في سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2493 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 2627 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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