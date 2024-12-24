انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيها للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 2616 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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