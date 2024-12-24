خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الزيت وزيادة طفيفة في الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي..أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الزيت والعدس وارتفاع الجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات الثلاثاء