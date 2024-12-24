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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:04 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الحديد

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38332.28 جنيها، بزيادة 286.53 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40153.33 جنيها، بزيادة 129.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2786.83 جنيه، بتراجع 216.67 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
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