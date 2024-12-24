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ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات الثلاثاء

12:55 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2618 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

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