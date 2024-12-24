انخفاض أسعار الزيت والعدس وارتفاع الجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.51 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 54.44 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.22 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.47 جنيه، بتراجع 5.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.7 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.32 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 61.24 جنيه، بتراجع 3.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.29 جنيه.

لتر زيت الذرة: 100.42 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.6 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.39 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.32 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 45.55 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 145.4 جنيه، بزيادة 6.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 266.02 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.57 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 93.18 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.