انخفاض البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البصل الأحمر والأبيض، والكوسة، والخيار، وجوافة، والبرتقال، ويوسفي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

البطاطس بين 5 و12 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9 و12 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6.5 و10.5 جنيه، بتراجع جنيه.

يوسفي بين 6 و12 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 25 و37 جنيهًا.