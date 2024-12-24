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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

09:47 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 12 جنيها، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2492 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3204 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3738 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4272 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29900 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 2616 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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