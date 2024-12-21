سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات الصباحية اليوم السبت، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2504 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3219 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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