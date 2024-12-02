سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وارتفع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2650 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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