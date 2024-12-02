كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بحلول التعاملات المسائية الأحد، بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-12-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3670 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3146 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2447 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1748 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 130457 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29360 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 26463 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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