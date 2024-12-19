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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.08% بختام أخر جلسات الأسبوع

03:36 م الخميس 19 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 30526 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 91.57 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 148.16 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 239.7 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.32% إلى مستوى 30503 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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