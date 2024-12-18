عقارات أم ذهب أم بورصة أم شهادات.. من الحصان الرابح خلال 2024؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء تحدث إليهم "مصراوي" أن العقارات وأسهم المضاربة بالبورصة تعد الحصان الاستثماري الرابح خلال العام الجاري؛ مدعومة بمعدلات نمو تتجاوز 60% بما يجعلها وعاء استثماري ذو ربحية عالية، مقارنة بالذهب والشهادات البنكية والعملات الأجنبية.

شهد العام الجاري قفزات متتالية في أسعار الذهب والعقارات والعملات الأجنبية مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه وسط تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

في مارس الماضي أدى قرار تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الدولار نحو 60% مقابل الجنيه مسجلا مستوى قياسي يلامس نحو 51 جنيها لكل دولار، وفق آخر أسعار الصرف للبنوك خلال منتصف تعاملات اليوم.

قفزة في نمو العقارات

قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أى ماركتس -مصر، إن الوعاء الاستثماري الأكثر نموًا خلال 2024 يعد العقارات حيث أن القطاع شهد صعودًا بنسب تتراوح من 80% لـ 100% بالاختلاف من منطقة لأخرى.

وأضاف أن نمو العقارات بمنطقة الساحل الشمالي تجاوزت نسبة 100% لذلك يعد الاستثمار في العقارات من أفضل الأوعية لتحقيق مكاسب.

وفقًا لتصريحات أيمن سامي مدير مكتب" JLL " في مصر لـ "العربية" فإن أسعار ارتفعت ارتفعت بنسبة تتراوح بين 145 - 148% في الربع الثالث، قياسا على ارتفاع بنسبة 175-180% في الربع الثاني على أساس سنوي.

كانت شركة مدينة مصر أعلنت في وقت سابق تحقيق قفزة كبيرة فى المبيعات مسجلة نحو 36.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024 بفضل الأداء المتنامى للشركة ومتانة وضعها المالى ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها.

فيما حققت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات تاريخية بلغت 23.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنمو 77%، وفق بيان سابق لها.

وأرجعت ارتفاع المبيعات العقارية إلى زيادة متوسط أسعار المتر المربع في جميع الوجهات حيث تصدرت الجونة قائمة المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث شكلت 45% من إجمالي المبيعات.

عوائد البورصة فاقت الذهب

وقال رشاد عبده الخبير الإقتصادى، إن الأوعية الاستثمارية الأكثر نمو تعد الأعلى مخاطرة متمثلة في أسهم المضاربة التى حققت عوائد تتجاوز 60% خلال العام الحالي.

وأوضح أن الاستثمار في مصر يعتمد على نوعية المستثمر حيث أن هناك المستثمر المحافظ الذي يفضل الشهادات البنكية؛ نظرًا لأنها توفر عائد ثابت يساعد في المعيشة.

حققت 7 شركات بالبورصة المصرية، صعودًا بنسبة تفوق 80% خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024 منها غاز مصر بنسبة 88.46% ليصل إلى مستوى 49 جنيهًا وأسمنت سيناء بنسبة 275.02% ليصل إلى مستوى 37.690 جنيه.

وأضاف رشاد عبده أنه هناك المستثمر المتوازن الذي يفضل المخاطر بدرجه بسيطة لذلك يتجه نحو صناديق الاستثمار والذهب والعملات؛ نظرًا لأنها ستحقق عوائد جيدة وتمثل تلك الشريحة فئة عريضة من المجتمع المحلي.

واتفق أحمد معطي مع الرأي السابق في أن الاستثمار في البورصة يحتل المرتبة الثانية خلال العام الحالي بنسب نمو تجاوزت 60% لبعض الأسهم خاصة في قطاعيين البنوك والعقارات.

صعود الذهب

وقال المدير التنفيذي لشركة في أى ماركتس -مصر لمصراوي، إن الاستثمار في الذهب يأتي في المركز الثالث بمعدلات نمو سنوية يقارب 30% عالميًا، موضحا أن أسعار المعدن الأصفر محليًا تتماشي بالتابعية مع معدلات الصعود العالمية.

وسعر الذهب المحلي عيار 21 بلغ 3170 جنيه خلال بداية العام الحالي ليصل حاليًا 3795 جنيه بزيادة تقدر بـ 625 جنيه بنمو 19.7%.

الشهادات البنكية

وقال أحمد معطي إن الشهادات البنكية تعد الأقل عائد خلال العام الجاري حيث قيمة الشهادات لا تتجاوز 27% سنويًا؛ بما يمثل تحقيق مكاسب ضئيلة على الأموال.

كانت البنوك طرحت شهادات بأسعار قياسية خلال العام الجاري بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

لكن تسارع معدل التضخم أدى إلى تأكل قيمة العائد الحقيقي على الشهادات بسبب الفارق بين معدل التضخم والسعر المقدم على أوعية الادخار البنوك ومنها الشهادات.

وصل معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى نحو 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى 25.5% بنهاية نوفمبر الماضي بفعل تأثير سنة الأساس.

كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين أعلنا طرح شهادة ادخار أجل عام بسعر فائدة ثابت 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، فيما طرح البنكان شهادة ثلاثية للعائد المتدرج بسعر فائدة يصل إلى 30% في السنة الأولي.