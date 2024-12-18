خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والجمبري وارتفاع اللحوم والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والجمبري، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك الأربعاء في سوق العبور

انخفاض الزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء