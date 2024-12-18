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أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:07 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.66 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 171.34 جنيه، بتراجع 66 قرشا.




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