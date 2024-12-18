انخفاض الجمبري.. أسعار السمك الأربعاء في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و72 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و310 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و340 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًاj.









