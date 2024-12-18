أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا

برتقال بلدي بين 6.5 و10.5 جنيه.

يوسفي بين 6 و18 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 25 و37 جنيهًا.