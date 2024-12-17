"جاكت وشال" ذهب بمعرض نيبو المصري والسعر بالملايين- صور

كتبت وتصوير- دينا كرم:

تتنقل زينب بين المعروضات بداخل معرض "نيبو" للذهب بانبهار، تتأمل كل قطعة وكأنها داخل متحف للفن، لكن خطواتها توقفت فجأة أمام "جاكيت" لامع، صنع بالكامل من الذهب! لم تصدق عينيها حتى سألت عن السعر "10 مليون جنيه؟!"، لتتبدل ملامحها من الذهول من جمال القطعة إلى الدهشة من السعر.

في معرض "نبيو" للذهب، الذي يُقام بمشاركة كبرى شركات المجوهرات، ظهرت قطع غير تقليدية استعدادًا لفصل الشتاء، من جاواكت وشالات ذهبية نالت إعجاب الزوار، قبل أن تفاجئهم أسعارها التي وصلت إلى ملايين الجنيهات.

واليوم هو الثالت والختامي لمعرض "نبيو" للذهب، الذي يعد من أبرز المعارض المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات، والذي يقام في مركز مصر الدولي للمعارض.

جاكيت ذهبي مصنوع يدويًا بالكامل بوزن يصل إلى 2.5 كيلو جرام

وتعد هذه القطعة الفريدة نتاج شهر كامل من العمل اليدوي المتقن، حيث يتطلب صنعها مشاركة ما يقرب من عشرة أشخاص يعملون بدقة على تشبيك السلك الذهبي الذي يتم تصنيعه بمقاسات محددة بدقة، مع تلحيم كل قطعة للوصول إلى الشكل النهائي المطلوب، بحسب ما قاله المسؤول عن معروضات شركة كارمينا للمجوهرات، لمصراوي.

وقدرت تكلفة هذا الجاكيت بنحو 10 مليون جنيه، وأوضح العارضون بشركة كرمينا للمجوهرات، أن مثل هذه القطع الفريدة يتم تصديرها في الغالب إلى دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا، بينما يعد بيعها داخل مصر أمرا نادرا.

شال مصنوع من الذهب بوزن 4 كيلو وسعره يصل إلى 14 مليون جنبه.

ولفتت الأنظار قطعة فريدة تُجسد الدقة الحرفية، وهي شال ذهبي يزن نحو 4 كيلو جرام، من عيار 18.

وهذه القطعة التي تبلغ قيمتها نحو 14 مليون جنيه، استغرقت شهرا ونصف من العمل المتواصل لإتمامها بدقة تجمع بين الماكينات واللمسة اليدوية.

وأوضح المسئول من شركة كارمينيا، أن القطعة تعتمد في تصميمها على العُقَل المُصنعة بواسطة الماكينات، لكن المرحلة النهائية من التشبيك تتم يدويًا لتحقيق أعلى درجات الإتقان والوصول إلى المقاسات المطلوبة، حيث يحتاج التشبيك اليدوي إلى صبر ودقة متناهية لضمان جودة القطعة وتجانسها، وهذا الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمهارة اليدوية يساهم في الوصول إلي شكل نهائي فريد.

شال فرعوني من الذهب يزن كيلو جرام

بالإضافة لقطعة أخري مميزة، وهي شال فرعوني يزن كيلو جرام، و يتميز هذا الشال برسمات فرعونية دقيقة تمثل أشهر الرموز والنقوش القديمة، والتي تُنفذ باستخدام تقنية الليزر على السطح المعدني.

وأشار المسئول، إلى أن الشال يجمع بين العمل الآلي والتشبيك اليدوي، وهو ما يعكس اهتمامهم بدقة التفاصيل والتوازن بين الأبعاد، ويظهر مدى اهتمامهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في إظهار روعة التراث الفرعوني من خلال هذه النقوش.

وأوضح المسئول، أن هذه القطعة تتطلب أسبوعًا واحدًا لإنتاجها، وهي تجذب الزوار غير المصريين بشكل خاص حيث تُظهر لهم لمحة عن جمال وروعة الفن الفرعوني، وقد بلغت تكلفة الشال نحو 4 مليون جنيه.