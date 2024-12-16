انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2537 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3262 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4349 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2653 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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