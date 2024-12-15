خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والزيت، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والعدس والزيت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد