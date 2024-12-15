سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2547 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3274 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3820 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4366 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21 % إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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