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انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والعدس والزيت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:49 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.45 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.56 جنيه، بتراجع 2.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.48 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 101.56 جنيه، بتراجع 4.36 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.06 جنيه، بتراجع 2.78 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.49 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.37 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.4 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 119.38 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.61 جنيه، بتراجع 10.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.28 جنيه، بتراجع 4.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.93 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 45.9 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 111.78 جنيه، بتراجع 19.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 267.08 جنيه، بزيادة 16.61 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.36 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 105.97 جنيه، بتراجع 13.07 جنيه.

أسعار الفول أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار السلع الأساسية
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