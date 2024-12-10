خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد والأسمنت، والزيت والسكر، بينما انخفضت أسعار البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري... أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع اللحوم والزيت والسكر اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء