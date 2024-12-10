سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيهات للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.59 % إلى نحو 2676 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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