ارتفاع الليمون والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار، والليمون، والفلفل، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيه، بزيادة خمسين قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 9 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

الملوخية بين 10 و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 11 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 16 و26 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهًات.

يوسفي بين 6 جنيهات و 11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 30 و35 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.