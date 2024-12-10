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سعر الذهب ينخفض ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

09:54 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 10جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4298 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35 % إلى نحو 2670 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب
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