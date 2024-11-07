خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع سعر الدواجن والبيض والذهب يعاود الصعود

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور الخميس

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع اللحوم والبيض.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس