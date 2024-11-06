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حديد عز توضح حقيقة تلقيها عروض شراء لأسهمها حرة التداول

01:45 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

شركة حديد عز

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كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة حديد عز إنها لم تتلقى أي عرض لشراء أسهمها حرة التداول من أي طرف كان سواء كان ذلك عرضًا رسميًا أو في إطار محادثات أو غير ذلك.

وبحسب بيان للشركة للبورصة المصرية اليوم، جاء هذا الرد تعليقا على استفسارات عدد من بنوك الاستثمار ومديري المحافظ والصناديق بإضافة إلى بعض المستثمرين حول تلقي الشركة عرضًا لشراء الأسهم حرة التداول في البورصة من أطراف إقليمية أو عالمية.

وتم إدراج شركة حديد عز في البورصة المصرية 1999. متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، وتمتلك 4 مصانع ولديها القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنويًا في جميع أنحاء مصر.

حديد عز البورصة المصرية الحديد الصلب
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