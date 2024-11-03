بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن "تكافل وكرامة" بعد إضافة المستفيدين الجدد؟

كتبت- دينا خالد:

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وتصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

وأعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

وأشارت مرسي، في بيان سابق، إلى أنه تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الإنتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا.

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

ويتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.