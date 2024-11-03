ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.57 % إلى مستوى 30833 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1% .

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 152.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 19,6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 172 مليون جنيه.

وكان قد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.94% إلى مستوى 30658 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.