تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 3 نوفمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4295 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4325 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3784 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3244 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30272 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.