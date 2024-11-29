خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد وبيض والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض والدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات الجمعة

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفول والعدس والمكرونة وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع البلطي .. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة