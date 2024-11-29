انخفاض أسعار الفول والعدس والمكرونة وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، واللبن السائب، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.15 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.65 جنيه، بتراجع 2.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.24 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 81.92 جنيه، بتراجع 3.84 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.31 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.12 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.14 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.26 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 102.1 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.76 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.23 جنيه، بزيادة 4.1 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.1 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.76 جنيه، بزيادة 73 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 134.28 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 270.98 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.38 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 96.02 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه.