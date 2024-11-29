انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والبطاطس، والخيار البلدي، والفلفل الحامي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والعنب الرومي، والليمون البلدي مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و 13 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.

البصل الأحمر بين 10 جنيه و 13 جنيها.

البصل الأبيض بين 13 و 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

جوافة بين 16 و 24 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 16 و26 جنيهًا، بارتفاع جنيه.