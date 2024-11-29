سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة وزاد بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2463 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3167 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3695 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4223 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29560 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95 % إلى نحو 2663 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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