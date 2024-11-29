ارتفاع البلطي .. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجع سعر السبيط والكاليماري، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيهًات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 140 و 340 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.