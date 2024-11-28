لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تراجع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

11:09 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد :

انخفضت أسعار الحديد فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38354.54 جنيه، بانخفاض 799.07 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39745.46 جنيه، بانخفاض 753.12 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2956.11 جنيه، بزيادة 19 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع الأرز والمكرونة .. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

إعلان

إعلان