ارتفاع البصل والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- آية محمد :

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والباذجان، والفلفل الرومي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الخيار الصوب، والعنب الرومي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني

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ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و 13.5 جنيه..

البصل الأبيض بين 14 و 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيهًا 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 11 جنيها، و 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه

الخيار الصوب بين 11 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 23 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات.

جوافة بين 16 و 22 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيهًا.