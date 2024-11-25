تعاون بين شركة سعودية و "إي فاينانس" لتقديم منظومة امنه للمدفوعات الرقمية



وقعت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف " التي تقود التحول الرقمي في قطاع الخدمات الأمنية في السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس ".

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركتين، تستهدف مذكرة التفاهم توفير باقة متكاملة من الحلول لإدارة خدمات أجهزة الصرف الآلي، وأجهزة نقاط البيع، وأجهزة الإيداع النقدي باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

واتفق الجانبان على المشاركة بمُبادرة " إى فاينانس" الاستراتيجية التي تهدف لتشجيع البنوك والمنشآت المالية على التوسع في الاعتماد على خدمات التعهيد في مجالات إدارة خدمات أجهزة الصرف الآلي، وأجهزة نقاط البيع، وأجهزة الإيداع بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية.

كما ستعمل الشركتان لتعزيز قدراتهما في تقديم الحلول الأمنية المتكاملة في 4 مجالات أساسية أولها " الخدمات الشاملة لنقاط البيع " ، ثانيا "الخدمات الشاملة لأجهزة الصرف الآلي " ، ثالثا" الخدمات الشاملة لأجهزة الإيداع النقدي " وأخيراً "خدمات الحوالات المالية الدولية بين السعودية ومصر".

وفقا لمذكرة التفاهم ستقوم" إي فاينانس" بتقديم الاستضافة السحابية للمنظومة والخدمات المتعلقة بالاستضافة لدى العميل، بجانب توفير الخبرات البشرية المتخصصة، علاوة على الاشتراك في تسويق الخدمات للبنوك والمنشآت المالية غير البنكية بالإضافة لخدمات التشغيل والدعم الفني المباشر، بينما ستتولى شركة " سيف " توفير الأجهزة اللازمة للتعاون في المجالات المتفق عليها.

قال تركي بن معتوق الثنيان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إن الشركة ستعمل مع " إي فاينانس " لبناء خطة عمل في مجالات التعاون لخدمة المنشآت المالية، محلياً أو دولياً من خلال تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة الأمنية بهدف تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم.