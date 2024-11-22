لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات الجمعة

10:14 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم :

هبط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2697 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

"يوم أسود".. أول تعليق من نتنياهو على قرار اعتقاله من الجنائية الدولية
أوروبا تؤيد وإسرائيل تندب.. كيف استقبل العالم قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
ما التخصصات المتاح لها التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر؟
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة