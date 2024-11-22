سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم :

هبط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2697 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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