هل تنخفض أسعار الفاكهة والخضروات مع موسم الإنتاج الشتوي؟ الشعبة توضح

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن الأسواق تمر حاليا بفترة انتقالية بين نهاية عروة زراعية وبداية أخرى، ما يؤدي إلى بعض التقلبات المؤقتة في الأسعار.



وأوضح أن سواق الفاكهة تشهد حالة من التوازن حاليًا مع اقتراب موسم الإنتاج الشتوي حيث بعض الأصناف من الفاكهة تشهد انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، منها الرمان حيث تتراوح اسعاره حاليًا بين 15 و20 جنيهًا.



بينما كانت تصل إلى 40 جنيهًا العام الماضي، أما الجوافة، فسعرها يبلغ 25 جنيهًا حاليًا، ومن المتوقع أن ينخفض مع بدء العروات الشتوية، وفق ما قاله حاتم النجيب.

وأشار الي أن انخفاض المعروض مؤقتًا مع نهاية العروة الحالية قد يسبب ارتفاعًا محدودًا في الأسعار، ومع ذلك، فإن دخول الإنتاج الجديد في السوق سيؤدي إلى وفرة كبيرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار، وعندما يكون هناك إنتاج وفير، تنخفض الأسعار بشكل طبيعي، وفق النجيب.

تراجع الأسعار

وأكد حاتم علي أن الموز تراجع سعره من 40 جنيهًا الفترة الماضية، إلى 25 جنيهًا في الوقت الحالي، كما أن الفواكه التي يزيد عليها الإقبال في الشتاء كالبرتقال واليوسفي فتشهد استقرار في الاسعار حيث يباع البرتقال بسعر 10 جنيهات، واليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

وتابع حاتم أن سعر الفراولة حاليا بقيمة 30 جنيها، وهو سعر مقبول، كما أنه سيشهد المزيد من الانخفاضات الفترة القادمة.

وأوضح النجيب أنه مع دخول فصل الشتاء وزيادة إنتاج المحاصيل ستشهد كل اصناف الفاكهة والخضروات انخفاضًا تدريجيًا في الاسعار.

وتوقع النجيب أن المؤشرات العامة للسوق خلال الفترة القادمة ستكون ايجابية، وذلك بسبب وفرة الإنتاج والذي بدورها تساهم في تعزيز استقرار الأسعار، مما يخفف الأعباء على المستهلكين.







