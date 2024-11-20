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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن و البيض والذهب

01:31 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت - أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الاربعاء ( موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض الكابوريا .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأربعاء

سعر الذهب يتراجع مجددا خلال منتصف تعاملات الأربعاء

انخفاض أسعار اللحوم والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن الذهب أسعار الذهب
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