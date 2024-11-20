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انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 156.75 جنيه، بتراجع 13.13 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.82 جنيه، بتراجع 16.96 جنيه.

أسعار البيض البيض البيض البلدي
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