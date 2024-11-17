وزير البترول: استكشاف وإنتاج البترول والغاز يتم بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال.

وأشار في بيان له اليوم خلال إحتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري إلى تكثيف الشركات العالمية لأنشطتها خلال الفترة الاخيرة في مناطق عملها مستعرضاً أحدث الأنشطة ومنها بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية في المنطقة العربية، وكذلك خطة شركة اكسون موبيل العالمية لبدء الحفر الشهر المقبل.

كما تنفذ شركة بريتش بتروليوم العالمية برنامجاً طموحا للحفر علاوة على بدء المسح السيزمي الاستكشافي في غرب المتوسط للتعرف على الفرص الموجودة، وفق الوزير.

وأوضح أن هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها مستعرضاً محاورها الأساسية.

وأضاف الوزير أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز يأتي في مقدمة المحاور ويمثل الاولوية الاولي للوزارة من خلال العمل بكافة السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج .



و اكد الوزير أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظي باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلي ما يتراوح بين 5-6%.

وأكد أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع وأحداث تحول إيجابي فيه .