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تراجع بأكثر من 4%.. الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 سنوات عالميًا

11:42 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة، تداولات نهاية الأسبوع، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بسبب قوة الدولار وتوقعات تخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2569.69 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد هبوط استمر لخمس جلسات، وانخفض الذهب بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع.

ويواصل الدولار ارتفاعاته القوية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب تراجع الذهب سعر الجنيه الذهب
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