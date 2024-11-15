49.3 مليار دولار .. صناديق الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات أسبوعية

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر مشتريات صافية أسبوعية في أكثر من عشر سنوات في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر 2024، وفق لوكالة رويترز.

وأضاف التقرير، أن تلك التدفقات النقدية للصناديق جاءت مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بعد فوز دونالد ترامب بولاية ثانية حاسمة والتى من شأنه أن يعزز أرباح الشركات ويغذي النمو الاقتصادي الأمريكي.

وتابع التقرير، أنه تم استثمار ما يقرب لـ 49.3 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع من قِبل المستثمرين وهو أعلى مبلغ على أساس صافى شراء منذ يناير 2014.

وقال مارك هافيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس: " أننا نواصل التمسك بنظرة إيجابية للأسهم العالمية والأميركية ونعتقد أن الخلفية الاقتصادية الكلية مواتية لارتفاع الأسهم هذا العام لتحقيق المزيد من التقدم". وجاء ذلك وفقًا للتقرير.

واستكمل التقرير، تدفق المستثمرون على صناديق الأسهم الأميركية مضيفين 37.37 مليار دولار في أكبر عملية شراء أسبوعية صافية لهم منذ عقد على الأقل. وكما اشتروا 11.28 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية، في حين سحبوا 305 ملايين دولار فقط من الصناديق الآسيوية.