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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن و البيض والذهب

01:53 م الخميس 14 نوفمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت - أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الهبوط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفاع السبيط والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس

انخفاض الطماطم والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

ارتفاع اللحوم والفول.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يتراجع للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات الخميس

أسعار الدواجن الدواجن أسعار البيض
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