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انخفاض طفيف لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع أسعار كرتونة البيض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 172.87 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 177.24 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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